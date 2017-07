Der Bahnhof ist ab Montag für drei Wochen gesperrt

Staubig ist es. Laut, dann und wann. Etwas umständlich auch. Absperrungen leuchten rot und weiss in der Sonne. Eine Walze steht zwischen den Gleisen 1 und 2. Bagger und sonstige schwere Maschinen säumen die Gleise. Bauarbeiter in orangen Mäntelchen sind eifrig am Werk.

Wer im vergangenen Jahr mit dem Zug von Burgdorf in Richtung Langnau oder Sumiswald-Grünen unterwegs war, hat es mitbekommen: In Ramsei geht etwas. Der BLS-Bahnhof wird umgebaut. Und zwar für satte 33 Millionen Franken.

Die Gleisanlage wird ersetzt

Jetzt kommt das grosse Projekt in die heisse Phase. Ab Montag während der nächsten drei Wochen werden die gesamte Gleisanlage ersetzt und die neuen Weichen installiert. Es folgen Arbeiten an den Fahrleitungen, den Kabel­anlagen und den Signalen. Auf der Seite Richtung Langnau bekommt der Bahnübergang ein Lifting, die Perrons werden fertiggestellt und die Dächer montiert. Kurz: es geht ans Herzstück des Umbauprojekts.

Dafür brauchen die Bauarbeiter aber Raum und Zeit. Deshalb fährt ab Montag bis zum 13. August kein Zug mehr über Ramsei. Der Bahnverkehr wird zwischen Hasle-Rüegsau und Langnau sowie nach Sumiswald-Grünen durch Busse ersetzt, inklusive Spezialfahrplan.

Deshalb empfiehlt die BLS ab Montag bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen. Während der Totalsperre ist von 6 Uhr bis 22 Uhr mit lärmintensiven Bauarbeiten zu rechnen. Zeitweise wird es auch zu Nachteinsätzen kommen. Auch der Bahnübergang Ramseisteg ist ab Montag bis und mit 13. August für jeglichen Verkehr und auch für die Fussgänger gesperrt.

Bis anhin war es so, dass, wer vom Mittelperron aus einen Zug auf Gleis 2 oder 3 besteigen wollte, das ebenfalls befahrene Gleis 1 überqueren musste. Das wird künftig anders sein: Diese Schienen werden in Ramsei enden.

Auf Höhe des Kreisels entsteht ein gedeckter Platz, wo die Passagiere dann von der ebenfalls vollständig modernisierten Bushaltestelle direkt und ebenerdig auf das Mittelperron zum Gleis 2 gelangen. Bereits seit August 2016 ist die BLS im Ramsei am Werk. Wenn alles nach Fahrplan läuft, sollte der behinderten- und kinder­wagen­gerechte Bahnhof Ende Jahr fertiggestellt sein.

Als einer von wenigen Bahnhöfen verfügt jener in Ramsei noch über Handweichen. Auch die sind bald Geschichte. Sie werden mit dem Umbau automatisiert und von Spiez aus gesteuert. Künftig verfügt Ramsei zudem über 30 Park-and-Ride-Parkplätze.

Abriss verzögert sich

Geplant ist auch der Abriss des alten Bahnhofgebäudes. Es hätte eigentlich bereits Anfang dieses Jahres verschwinden sollen. Weil sich darin aber der Unterhaltsstützpunkt befindet und der geplante Neubau in Hasle noch nicht fertiggestellt wurde, verzögert sich der Umzug und somit auch der Abriss auf Januar 2018. Das erklärt der Gesamtprojektleiter Peter Bobak auf Anfrage.

Gegenüber der Baustelle liegt der Gasthof Bahnhof. Wirt Erich Ritter lässt sich von den Bauarbeiten nicht irritieren. Die Beiz wird die ganze Zeit über geöffnet bleiben, ausser «jemand zahlt mir einen dreiwöchigen Urlaub», sagt Ritter. (Berner Zeitung)