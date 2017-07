Christen vor Ort kommen sich näher

Am Sonntag ist es wieder so weit. Die katholische und die reformierte Kirche laden zu einem ökumenischen Gottesdienst ein – einem Jazzgottesdienst mit dem Dimitri-Howald-Trio. Rund zwölfmal pro Jahr organisieren die beiden Kirchen einen konfessionsübergreifenden Gottesdienst und weitere ökumenische Anlässe. Es sind die katholische Gemeindeleiterin Annelies Camenzind und der reformierte Pfarrer Hermann Kocher, die als treibende Kräfte hinter der Bewegung stehen. Sie ist seit sechs Jahren in Langnau tätig, er seit fünf. «Ich suchte eine Stelle, wo ich ökumenisch arbeiten kann», sagt Annelies Camenzind.

Nach Langnau sei sie gekommen, weil der Kirchgemeinderat explizit das Verbindende mit den Reformierten habe betonen wollen. Das erstaunt insofern wenig, als 60 bis 70 Prozent der verheirateten Katholiken in Langnau das eingegangen sind, was man früher Mischehe und heute konfessionsverbindende Ehe nennt. «Ich sehe es als meine pastorale Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Paare nicht zerrissen werden», erklärt Annelies Camenzind.

In der viel grösseren reformierten Kirche ist der Anteil der reformiert-katholischen Ehen wesentlich geringer. Aber auch Hermann Kocher weiss, was es heisst, für eine konfessionelle Minderheit als Pfarrer tätig zu sein. 11 Jahre arbeitete er in Escholzmatt, wo bloss 10 Prozent der Bevölkerung zur reformierten Kirche gehören. «Dort habe ich gelernt, zu kämpfen, damit man nicht vergessen geht, und Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu leben.» Dort sei er ein «unverbesserlicher Ökumeniker» geworden.

«Ich habe viel gelernt von der katholischen Seite», sagt Hermann Kocher. Was denn? Der Reformierte erwähnt etwa den «Reichtum der Liturgie» und konkretisiert: Die Reformierten könnten von den Katholiken lernen, dass der Gottesdienst nicht «einfach eine Aufführung» vor einem mehr oder weniger stark beteiligten Publikum sei. Vielmehr solle er etwas sein, das den Menschen tragen könne.

Das gelinge besser, wenn die Gemeinde ins Geschehen einbezogen werde, etwa durch das wechselseitige Lesen von Psalmen. Auch verstünden es die Katholiken, mit Farben, Licht und Kerzen alle Sinne anzusprechen, was seit einigen Jahren auch bei den Reformierten Einzug halte, etwa mit Taufkerzen und Blumenschmuck. Im Extremfall habe es früher in reformierten Kirchen ausser einer aufgeschlagenen Bibel fürs Auge nichts gegeben.

Während sich bei den Reformierten also alles auf das reine Wort Gottes konzentrieren sollte, sei die Bibel in den katholischen Gottesdiensten kaum ein Thema gewesen, erklärt Annelies Camenzind. Zentral sei die Eucharistie, die Abendmahlfeier, gewesen. Im Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960-Jahren sei die Schrift dann als «ausgezeichnetes Werkzeug zum Dialog» bezeichnet worden. Die Ökumene habe zusätzlich zur Gleichberechtigung des Wort- und des Eucharistieteils beigetragen.

«Parallel dazu haben die Reformierten das Abendmahl stärker entwickelt», gibt Hermann Kocher zu bedenken. Bis vor etwa 35 Jahren wiesen die reformierten Pfarrer nach der Predigt darauf hin, dass nun entlassen sei, wer nicht am Abendmahl teilnehmen wolle. «Heute ist das Abendmahl natürlich immer noch freiwillig, aber es ist integraler Bestandteil des Gottesdienstes», erklärt er.

Nicht nur durch gemeinsame Gottesdienste, sondern auch durch gemeinsame Angebote für Kinder und Jugendliche arbeiten die beiden Konfessionen vor Ort auffällig eng zusammen. «Das ist nur möglich, weil Langnau eine ideale Grösse, ein gut dotiertes und ökumenisch engagiertes Pfarrteam und das Glück hat, Standort einer katholischen Gemeindeleitung zu sein», betont Kocher.

Nähe zu Freikirchen

Doch wie die Katholiken mit den Reformierten pflegen in Langnau auch die verschiedenen evangelischen Freikirchen mit der reformierten und neuerdings auch mit der katholischen Landeskirche einen regen Austausch. Die gemeinsamen Aktivitäten laufen unter dem Begriff Allianz. So habe auch sie mit einzelnen Leuten aus den Freikirchen einen sehr guten Kontakt gefunden, freut sich Annelies Camenzind, die sonst wohl kaum Berührungspunkte gefunden hätte.

Ausser über das Sternsingen. Das wurde vor 20 Jahren von katholischen, reformierten und freikirchlich engagierten Langnauerinnen und Langnauern ins Leben gerufen. «Das Sternsingen war sicher eine Initialzündung für die Ökumene», sagt die Pfarreileiterin. Diese Zusammenarbeit sei in den letzten Jahren systematisch ausgebaut worden, fügt der Pfarrer hinzu. Als «Highlight» bezeichnet er den breitabgestützten Gottesdienst, der jeweils an der OGA gefeiert wird.

Nicht jedermanns Sache

Doch trägt die Basis die Annäherungen an andere Konfessionen vorbehaltlos mit? «Natürlich gibt es Leute, die Angst haben vor einer Verwässerung», sagt Annelies Camenzind. «Es gibt immer Menschen, die lieber in ihrem ­inneren Kreis bleiben und den ökumenischen Anlässen fernbleiben», sagt Hermann Kocher. Deshalb werde darauf geachtet, für alle Bedürfnisse Angebote zu schaffen. Ziel sei nicht Gleich­macherei, versichert Annelies Camenzind. Vielmehr gehe es darum, die Vielfalt der Konfessionen als Bereicherung zu sehen.

In der Flüchtlingsarbeit begegnen die Christen in Langnau auch Religionen aus anderen Kulturen. «Das eröffnet die Chance, dass wir uns mit der eigenen Religion intensiver auseinandersetzen», sagt die katholische Theologin. Ihr reformierter Kollege versäumt es nicht, im Reforma­tionsjahr darauf hinzuweisen: «Nicht trotz, sondern gerade wegen der Reformation ist unsere Kirche offen für Ökumene.» Denn die reformierte Kirche müsse sich immer wieder erneuern. Und Annelies Camenzind betont: «Es geht immer darum, dass es dem Menschen gut geht.»

