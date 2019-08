70000 Franken für die Tour de Suisse

Nicht dass sie am Werbeeffekt gezweifelt hätte. «Die Tour de Suisse war sicher ein guter Anlass», sagte Agatha Aschwanden (SP), als sie an der Sitzung des Grossen Gemeinderates wissen wollte, wie viel die Gemeinde für dieses Startwochenende ausgegeben habe. «Um Transparenz zu schaffen», stellte sie ihre Frage. Gemeindepräsident Walter Sutter (SVP) hat sie nun beantwortet: Es waren 70000 Franken. Ausgaben von 50000 Franken habe der Gemeinderat 2017 bewilligt, gleichzeitig habe er damals in Aussicht gestellt, dass zusätzlich auf 20000 Franken Gebühren verzichtet werden könnten. Diesen Gebührenerlass habe der Gemeinderat am Montag nun beschlossen.