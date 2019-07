50-jährig und nicht mehr ganz frisch

Das Haus ist in die Jahre gekommen. Nächstes Jahr wird das Langnauer Kirchgemeindehaus 50-jährig. Es stünden mehr und mehr Investitionen an, sagte Präsident Stefan Bongiovanni an der Versammlung der Kirchgemeinde.

Doch bevor der Kirchgemeinderat solche tätigen wolle, müsse geklärt werden, wie und von wem das Haus in Zukunft genutzt werde, steht in einer Medienmitteilung. Im Saal finden nebst Konzerten und Theatern jeweils auch die Sitzungen des Grossen Gemeinderates statt.

Ein neuer Pfarrer

An der Kirchgemeindeversammlung gab Bongiovanni weiter bekannt, dass Pfarrer Peter Weigl vom Kirchgemeinderat zum Nachfolger von Hermann Kocher gewählt wurde. Letzterer soll im Bettagsgottesdienst verabschiedet werden.

Peter Weigl tritt seine Stelle in Langnau am 1. Juli 2020 an. Als Verweser bis dahin konnte Michael Neracher gewonnen werden, der Ende September 2019 sein Vikariat in Röthenbach abschliesst.

Die Kirchgemeindeversammlung wählte Therese Blasimann in den Kirchgemeinderat und Daniela Schär als Delegierte in die Bezirkssynode. Weiter wurden sowohl zusätzliche Abschreibungen von 160'000 Franken wie auch die Jahresrechnung 2018 einstimmig genehmigt. Letztere schloss mit einem Ertragsüberschuss von gut 18`300 Franken.

