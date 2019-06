3,4 Millionen fliessen in die Burgdorfer Stadtkasse

Stillstand ist für den Verwaltungsratspräsidenten der Localnet AG trotz alljährlichem Überschuss in Millionenhöhe keine Option. Urs Schweizer will, dass sich die Energieversorgerin, die im Besitz der Stadt Burgdorf ist, in den nächsten Jahren weiterentwickelt: «Wachsen wollen wir in den Bereichen Gas, Telecom, Wärme und Dienstleistungen.» In diesen vier von sechs Geschäftsfeldern soll es vorwärtsgehen. Im Bereich Wärme gebe es zwar keinen Versorgungsauftrag der Stadt, wohl aber die Vorgabe zur Förderung erneuerbarer Energien.