Nachdem man in den vergangenen zwei Jahren nicht wusste, wie es mit der verwaltungskreisübergreifenden Organisation des Bevölkerungsschutzes Trachselwald Plus weitergeht, ist Verbandspräsident Reto Vetter nun sichtlich erleichtert. Im Dezember ist der definitive Entscheid zugunsten eines Weiterbestandes gefallen. Die Verhandlungen seien zwar hart gewesen, doch nun könne man wieder positiv in die Zukunft blicken, erklärte der Präsident an der Verbandsparlamentsversammlung.