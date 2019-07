Zwei Autos kollidieren frontal – eine Verletzte

Am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr sind am Berner Schermenweg zwei Autos zusammengeprallt. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit. Das eine Auto war auf dem Schermenweg vom Wankdorfkreisel her unterwegs und wollte kurz nach der Ampel auf die Autobahnauffahrt A6 in Richtung Freiburg einbiegen. Dabei kam es aus noch unklaren Gründen zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Letzteres war von Ostermundigen in Richtung Wankdorfkreisel gefahren.