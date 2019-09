Zehn Jahre, zehn Tage

Zehn Ster Buchenholz aus dem Lysser Wald, das entspricht rund 7000 Kilogramm, wurden für den Anlass beiseitegelegt und werden ab Mittwoch auf einem grossen Haufen gestapelt. Die Köhlerinnen Doris Wicki und Heidi Moy werden Tag und Nacht vor Ort sein und den Meiler überwachen.

«Die Köhlerei ist ein altes, anspruchsvolles Handwerk», weiss Livio Pedrelli, seit diesem Sommer neuer Revierförster in Lyss und OK-Präsident des Turmfestes. So muss die Kohle alle zwei Stunden überprüft werden: Wie sieht der Rauch aus? Gibt es genügend Luftzufuhr? Stimmt die Hitze?

Mit der Kohle Kohle machen

Die Festbesucher können den Köhlerinnen bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken. Es wird beim Aussichtsturm auf der Kreuz­höhe eine Bar mit Kaffee und Bier geben, Zelte, einen Grill. Am 28. September dann, am letzten Festtag, wird das Feuer erloschen, die Kohle produziert sein. «Zuerst muss der Haufen während dreier Wochen abkühlen, Ende Oktober können wir die rund 700 Kilogramm Kohle dann verpacken und verkaufen», so Pedrelli.

Mit der Kohle und dem Fest als solches etwas Kohle für die Vereinskasse zu machen, ist nebst dem Jubiläum auch ein Grund für die Feierlichkeiten. «Wir möchten neue Sponsoren gewinnen», sagt Pedrelli. Denn der Turmunterhalt koste Geld, allein um die 6000 Frankenwürden jährlich in Reparaturen investiert.

Da war das Holz noch frisch: Der Aussichtsturm «1000er Turm» bei seiner Einweihung im Dezember 2009. Foto: Valérie Chételat

Eine grössere Sanierung fand im Sommer 2018 statt: Die Betonfundamente waren marode, die Armierungseisen kamen zum Vorschein. «Jedoch war die Sicherheit nie gefährdet», betont Pedrelli, «es handelte sich um eine rein optische Sache.»

Beliebt bei Sportlern

Der Aussichtsturm wurde anlässlich des 1000-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Lyss errichtet und trägt deshalb auch den Namen «1000er Turm». Er wurde innerhalb von drei Monaten aus Lysser Holz gefertigt, kostete 750'000 Franken und ist 38 Meter hoch.

Und er ist beliebt. Konkrete Zahlen zu nennen, sei schwierig, sagt Förster Livio Pedrelli. «Ich schätze aber, dass am Wochenende täglich gegen die zwanzig, unter der Woche um die zehn Personen hochsteigen.»

Viele Sportler würden das Bauwerk auch in ihr Training einbauen: 180 Stufen nach oben steigen, die Aussicht vom Weissenstein bis zum Chasseral geniessen, dann 180 Stufen zurück.