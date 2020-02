Lilo wirtet seit 20 Jahren im Zebra

Am Telefon ist Lilo Gsell kurz angebunden. Ja, vorbeikommen ist möglich. Lieber am Nachmittag als am Morgen. Fotograf? Ja, wenns sein muss. Später öffnet sie in der Länggasse die grüne Tür, streckt herzlich die Hand entgegen. «Sag mir ruhig Lilo. Kein Mensch sagt mir Frau Gsell.» Dann lacht die Wirtin ihr unverkennbares Lachen, kehlig und rau.