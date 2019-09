Worb könnte allen zeigen, wie es geht

Am Montagabend kann sich das Worber Parlament wohl wieder über ungewöhnlich viel Publikum auf den Rängen freuen. Zahlreich sind die Fussballer jeweils zu Gast, wenn über ein Thema debattiert wird, das ihnen am Herzen liegt. Und was könnte wichtiger sein als die Unterlage, auf der die Worber Teams ihre Spiele austragen?