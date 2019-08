Wo es YB zu sehen gibt

Die Young Boys spielen heute Abend im Hexenkessel von Roter Stern Belgrad um den Einzug in die Champions League. Anpfiff ist um 21 Uhr. Im Gegensatz zum Hinspiel von letzter Woche in Bern wird das Spiel nicht im Free-TV gezeigt. Dafür bieten einige Beizen in der Stadt Bern ein Public Viewing an: