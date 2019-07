Wislepark: Parlament will mitreden

Die unendliche Geschichte des Wisleparks ist um ein Kapitel reicher. Die Worber FDP hat gemeinsam mit der SVP einen Vorstoss im Parlament eingereicht, um bessere Einsicht in das Innenleben des Sportzentrums zu erhalten. Die Partei verlangt, dass der Wislepark dem Parlament einen Geschäftsplan für die nächsten fünf Jahre präsentiert.

Der Wislepark mit seiner Badi, der Eishalle, dem Fitness- und Wellnesscenter und dem Restaurant wird von der Sportzentrum Worb AG betrieben, die vollständig der Gemeinde gehört. Seit 2012 befindet sich die Freizeitanlage in einer finanziellen Schräglage und schrieb – bis zum letzten Jahr – nie mehr schwarze Zahlen.

Trotz Unterstützung der Gemeinde in Form von 400'000 Franken. Dieser Betrag wurde in einer Volksabstimmung vor gut zwei Jahren sogar auf 780'000 Franken angehoben.

Restaurant harzt

«Diese jährlich wiederkehrenden Ausgaben sind für Worb ein sehr grosser Posten», sagt FDP-Fraktionspräsident Michael Suter. Suter würdigt zwar auch, dass der Wislepark letztes Jahr zum ersten Mal einen Gewinn geschrieben hat.

«Mit der finanziellen Hilfe der Gemeinde reicht das aber einfach gerade so, nicht mehr und nicht weniger.» Er betont auch, dass er nicht gegen den Wislepark an sich sei. «Aber wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass der Beitrag der Gemeinde in Zukunft noch höher wird.»

Michael Suter, FDP Worb

Was bei den Politikern von FDP und SVP einen faden Nachgeschmack hinterlasse, sei vor allem, dass das Restaurant im Sportzentrum nicht recht auf Touren komme. «Viele Gastrobetriebe in Worb müssen dichtmachen, und die Gemeinde konkurrenziert sie zumindest indirekt. Das Restaurant ist nur gerechtfertigt, wenn es auch namhaft zum Ergebnis des Wisleparks beitragen kann», kritisiert Suter.

Konstrukt der Politik

Wislepark-Verwaltungsratspräsident Rolf Nöthiger hat Kenntnis von der Motion. «Und ich habe auch nichts dagegen», sagt er. Aber: Der Vorstoss renne offene Türen ein. Denn der Verwaltungsrat arbeite schon eine Weile daran, dem Gemeinderat verschiedene Strategien vorzulegen, wie das Sportzentrum auf Dauer rentabel bleiben kann.

Denn in den nächsten Jahren stehen namhafte Sanierungen auf dem Programm, vor allem bei der Eisanlage. «Und bevor wir einfach so 1,5 bis 2 Millionen Franken investieren, ist es klar, dass wir uns Überlegungen machen, wie das genau funktionieren könnte.»

Angesprochen auf das Restaurant, verweist Nöthiger auf die verschiedenen Branchen im Wislepark. «Das Geld, das wir von der Gemeinde erhalten, wird einzig für das Schwimmbad und die Eishalle gebraucht, nicht für Wellness, Fitness oder die Gastronomie.» Tatsächlich werfe das Restaurant keinen Gewinn ab. «Es wird immer schwieriger, einen solchen Betrieb zu führen, besonders auf dem Land.»

In einer Einrichtung, wie es der Wislepark sei, kämen erschwerende Faktoren hinzu: etwa die durchgehenden Öffnungszeiten von morgens bis spätabends oder dass das Restaurant an sieben Tagen geöffnet sein müsse. «Das ergibt ganz andere Personalkosten als in einem normalen Betrieb.» Aber Nöthiger weiss auch: Für die Attraktivität eines solchen Sportzentrums sei ein Restaurant wichtig.

Der Verwaltungsrat hat nun erste Massnahmen ergriffen, um die Verluste einzudämmen. Er hat die Preise erhöht und Vorgaben bezüglich Einkauf gemacht. «Wir probieren einfach aus diesem ganzen Konstrukt Wislepark das Beste zu machen.»

Schliesslich dürfe man nicht vergessen: Die Politik habe das Konzept ins Leben gerufen, die Kosten von Schwimmbad und Eishalle mit Wellness, Fitness und Gastronomie abzufedern.