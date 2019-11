Wirrwarr um geplantes Bordell

Am Galgenfeldweg 7 an der Grenze zu Ostermundigen sollen in zwei Wohnungen Prostituierte ihre Dienste anbieten können. Die Betreiber, die in der Liegenschaft eingemietet sind, beantragen deshalb eine Betriebsbewilligung. Die Gesuchsteller beantragen eine «Aus­nahme für die zonenfremdeNutzung». So steht es in der Baupublikation im «Anzeiger Region Bern» von Mitte Oktober. Die Einsprachefrist läuft bis 11. November.