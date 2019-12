Wirbeln und werfen

Schon seit 2014 treten die Styleacrobats – bestehend aus Joram Weber (27), Melanie Weber (24), Noëmi Kuran (21) und Nicolas Kuran (26) – gemeinsam als Tanzgruppe auf. Im selben Jahr wurden sie Publikumssieger an den Swiss Talent Awards und gaben seither jährlich um die 50 Showeinlagen zum Besten. Mit «Delay» bringt die Gruppe ihr erstes abendfüllendes Programm auf die Bühne, am Freitagabend zeigen sie ihre Show im Sternensaal in Bümpliz.