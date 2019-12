Winterwunderland in der Stadt sorgt für Verkehrschaos

Bereits am Donnerstagabend rieselten die ersten Schneeflöckchen vom Himmel in der Stadt Bern. In den frühen Morgenstunden am Freitag fielen bereits dicke Flocken und die Stadt Bern war ein erstes Mal weiss in diesem Winter.

Das Winterwunderland stürzt die Region Bern allerdings in ein Verkehrschaos. So kommt es etwa auf dem ganzen Bernmobil-Netz zu Verspätungen und Kursausfällen:

13.12.2019, 06:28 Uhr: Infolge schlechten Strassenzustandes ist auf dem ganzen Netz mit Verspätungen und Kursausfällen zu rechnen. Dauer: unbestimmt. Wir bitten um Verständnis. — BERNMOBIL (@BERNMOBIL) December 13, 2019

Der Bahnverkehr zwischen Wengen / Grindelwald - Kleine Scheidegg und Jungfraujoch ist aktuell wegen starkem Wind unterbrochen. Auf allen Buslinien des RBS ist wegen des Schneefalls mit Verspätungen zu rechnen ist. Aktuellen Angaben zufolge dauert die Störung von 7.12 bis 10.15 Uhr.