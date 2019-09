Wildwest auf dem Hanffeld

Er habe gedacht, es gebe keine Probleme, wenn er den Hanf den Tieren verfüttere, führte der Bauer weiter aus. Da habe er sich wohl geirrt. Dass sein Hanf einen THC-Wert von bis zu 10 Prozent aufwies, habe er nicht gewusst: «Den THC-Wert habe ich nicht analysiert. Er interessierte mich nicht.»

Hanf war bewacht

Für den berauschenden Inhaltsstoff interessierten sich Anfang Oktober 2016 aber einige Hanfdiebe. Mitten in der Nacht suchten sie den Hof in Niedermuhlern auf. Dort wurden sie erwartet. Der Landwirt hatte genau in jener Nacht einen Kollegen aufgeboten, um das angebliche Schweinefutter zu bewachen.

In der Folge entwickelte sich eine Wildwestszene. Dabei wurde mit Schrot geschossen und mit einer Mistgabel zugestochen. Einer der Eindringlinge landete geschlagen und gefesselt für rund zwei Stunden eingesperrt in einem Rübenkeller, bevor er auf einem Feld wieder freige­lassen wurde.

Wie viele Hanfdiebe in dieser Nacht am Werk waren, ist nicht geklärt. Nur einer konnte identifiziert werden: jener, der für ein paar Stunden eingesperrt worden ist. Er schilderte am Dienstag vor Gericht, wie er den Vorfall erlebt hat. Wie er von den beiden Männern entdeckt worden ist und fliehen wollte.

«Sie verfolgten mich und haben mit Gummischrot auf mich geschossen.» Später wurde er gestellt. Er habe Schläge mit dem Gewehrkolben und einem Baseballschläger erhalten. Mit Kabelbinder gefesselt, sei er auf einen Pick-up geworfen und zum Hof gebracht worden, wo er unsanft im Keller landete.