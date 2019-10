Wieder Verspätungen auf der Bahn-2000-Strecke

Auf der Bahn-2000-Strecke zwischen Olten und Bern kommt es am Dienstagmorgen zu Verspätungen und Zugsausfällen: Ein Gleisschaden beeinträchtigt den Verkehr, wie die SBB am Morgen auf Twitter mitteilen. Wie lange die Störung dauert, ist derzeit noch nicht bekannt. Reisenden, die von Solothurn nach Olten unterwegs sind, empfehlen die SBB, via Oensingen auszuweichen.