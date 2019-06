Widerstand gegen Autobahnprojekt im Norden von Bern formiert sich

Der Bund plant schon seit längerem im Norden der Stadt Bern ein riesiges Autobahnprojekt. Das Bundesamt für Strassen will die «komplexen Verkehrsbeziehungen am Knoten Wankdorf» entflechten, wie er in den Projektunterlagen schreibt.

Das Projekt soll auch den Fussgängern und den Velofahrern Vorteile bieten. So ist der Bau einer Verbindung für Velos und Fussgänger zwischen den Allmenden und dem Schermenareal vorgesehen. Der Bundesrat will das Projekt noch in diesem Jahr absegnen. Anschliessend können auch die Gemeinden dazu Stellung nehmen.