Wer zu wenig operiert, fliegt von der Liste

Unter dem früheren SP-Gesundheitsdirektor Philippe Perrenoud hatten diese Missstände jedoch keine Folgen für die betreffenden Spitäler. Sein Nachfolger, SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg, versprach bei Amtsantritt 2016, das zu ändern. Mehr Kontrolle und eine stärkere Steuerung durch den Kanton sowie ein Abbau der Überkapazitäten im Raum Bern kündigte er an. Dann wurde es allerdings still um die kantonale Spital­planung.

Mit einem Jahr Verspätung teilte die Regierung am Freitag nun mit, dass sie die neue Spitalliste verabschiedet habe. Diese soll die Versorgungsplanung von 2016 endlich in die Praxis umsetzen. Die Liste regelt, welche Spitäler welche stationären Leistungen zulasten der Grundversorgung abrechnen dürfen. Und damit, in welchen Fällen der Kanton 55 Prozent der Kosten übernimmt.

Wie das Resultat konkret aussieht, bleibt aber weiterhin unklar. Die GEF will das Dokument erst veröffentlichen, wenn die 30-tägige Beschwerdefrist abgelaufen ist. Die Begründung: «Wenn sich ein Spital dagegen wehrt, dass es einen Leistungsauftrag nicht mehr bekommen hat, dann hat das in der Regel aufschiebende Wirkung», sagt Spitalamtsleiterin Annamaria Müller. Sprich, das Spital darf die Behandlungen weiter durchführen, bis ein definitiver Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vorliegt. Somit könnte die neue Liste in 30 Tagen bereits wieder überarbeitet werden müssen. «Und wir wollen nicht, dass verschiedene Versionen der Liste kursieren», so Müller.

10 Millionen Franken sparen

Dass sich Spitäler gegen die neue Verteilung wehren werden, ist wahrscheinlich. «Alles andere wäre naiv zu glauben», sagt Müller. So seien denn auch praktisch allen Kliniken Aufträge entzogen worden. Das übergeordnete Ziel lautete dabei, «spezialisierte Behandlungen weiter zu konzentrieren und Gelegenheitseingriffe zu vermeiden».

«Es wäre naiv, zu glauben, dass sich kein Spital gegen die Leistungszuteilung wehren wird.»Annamaria Müller, Leiterin Spitalamt Kanton Bern

Dazu wurden die Mindestfallzahlen konsequent umgesetzt. Spitäler, die in der Vergangenheit bei den rund 26 definierten Operationen nicht auf mindestens zehn Fälle gekommen sind, haben somit die Bewilligungen nicht mehr erhalten. Betroffen sind beispielsweise spezialisierte Wirbelsäulenchirurgie oder Magenbypass-Eingriffe.