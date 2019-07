Wenn Polizisten vor Gericht stehen

Es kommt in der Schweiz äusserst selten vor, dass ein Polizist von seiner Dienstwaffe Gebrauch machen muss. Noch seltener ist, dass bei der Schussabgabe jemand getötet wird, wie am Mittwochabend in Bern. Benutzt ein Polizeibeamter seine Waffe, so wird der Vorfall in jedem Fall durch die Staatsanwaltschaft untersucht. Das ist auch beim Fall im Berner Schönbergquartier so. Nach der tödlichen Schussabgabe am Mittwoch stehe, «bis dieser entkräftet ist, aus rechtlicher Sicht der Vorwurf der vorsätzlichen Tötung im Raum», sagt Adrian Wüthrich, Berner SP-Nationalrat und Präsident des Polizeiverbands Bern-Kanton, gegenüber dem «Bund».