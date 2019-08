Weltweites Game-Fieber neu entfacht

Heute jedoch ist es eine ganz andere Art Nostalgie, die sich dort, auf einem der alten Bauernhöfe, breitmacht. Im Erdgeschoss des Hauses an der Wilerstrasse 2, verborgen hinter zwei Holz­türen, in einem quadratischen Raum, sitzt eine Gruppe Männer an Computern. Vor ihnen auf dem Bildschirm stehen bunte Figuren – Gnome, Zwerge, Orks. Per Mausklick ändern sich Frisur, Haarfarbe und Gesichtszüge der Fantasiewesen.

Marc-Ferry Kölliker, genannt Ferry, und sein Bruder Nick sitzen nebeneinander, ihre Freunde – die Mieter des Bauernhauses – an den beiden Schreib­tischen gegenüber. Das Erstellen der Figuren gehört zu den letzten Handgriffen, die sie tätigen, um sich auf den grossen Tag vorzubereiten; ab Dienstag spielen sie wieder «World of Warcraft», auch WoW genannt: das wohl bekannteste Videospiel der Welt. Für die Kölliker-Brüder bedeutet dies aber mehr alsnureine gewöhnliche Runde Zocken unter Freunden. Es ist ein Tag,auf den sie alle schon seit über ein Jahr gewartet haben.

Lange Nächte

Ab Dienstag veröffentlicht der Spieleentwickler Blizzard eine neue Version seines Erfolgstitels «World of Warcraft». Wobei: Wirklich neu ist daran für Köllikers und ihre Freunde wenig. Es handelt sich nicht um eine Erweiterung des Spiels, wie es sie in all den Jahren immer wieder gab, sondern um eine Neuauflage der ersten Version von 2005 – jenes Spiel, dem Köllikers bereits vor 15 Jahren verfallen waren.

Im Spielzimmer der Seeländer sind die alten Spielversionen aufgereiht. Bild: Nicole Philipp

«Ich kann mich noch gut an die vielen Abende erinnern, die wir damals gemeinsam online verbracht haben», meint Ferry Kölliker. Mit einem Grinsen auf den Lippen erzählt der 37-Jährige von langen Nächten, in denen er sich mit seinen Freunden durch virtuelle Höhlen gekämpft hat.

Auch für den jüngeren der beiden Kölliker-Brüder, den heute 30-jährigen Nick, hat «World of Warcraft» immer einen besonderen Stellenwert besessen: «Ich habe zwar seither viele verschiedene Spiele anprobiert. So sehr in den Bann gezogen wie WoW hat mich aber keines.»

«Es geht um die Nostalgie – darum, das Gefühl von früher wieder zu erleben.»Marc-Ferry Kölliker passionierter WoW-Spieler

Sich in der Gruppe einem Abenteuer stellen, die virtuelle Welt des Spieles erkunden und seine Figur dabei weiterentwickeln lassen – das ist es, was für WoW-Spieler die Faszination ausmacht. Es ist ein Hobby, ähnlich wie Fussball: Nur gemeinsam kommt man voran, Teamarbeit ist genauso wichtig wie der Spass.

Als das Unternehmen Blizzard vor zwei Jahren ankündigte, man wolle den Klassiker – das unverbrauchte, unveränderte «World of Warcraft» von damals – zurückbringen, teilten weltweit Hunderttausende Menschen die Begeisterung: Kaum ein anderes Videospiel hat so viele Anhänger. Laut Blizzard haben über 100 Millionen Menschen das Spiel in ihrem Leben schon mal gespielt, aktiv würden sich immer noch um die 2 Millionen Spieler jeden Tag an ihren Rechner setzen, um in die Haut von Magiern und Kriegern zu schlüpfen.

Mit dem früheren Spiel könne man das heutige «World of Warcraft» nicht vergleichen. Viel zu gross sei es geworden, viel zu stark habe es sich verändert.Seit der Veröffentlichung im Jahr 2005 kamen sieben verschiedene Erweiterungen dazu: neue Kontinente, neue Völker, ein höheres Level der Figuren.

Und viele Änderungen an der Spielmechanik selbst, die auch die Seeländer eher als Verschlechterung empfanden. «Mit dem WoW von früher hat das nicht mehr viel zu tun», sagt etwa Nick Kölliker. Viele Spieler wünschen sich deshalb die Einfachheit von früher wieder zurück– damals, als schon ein einfacher Levelauf­stieg ein Erfolgserlebnis war.