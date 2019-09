Weltmetropolen wollen Flussbäder nach Berner Vorbild

Sie tun es wann immer nur möglich. In der Mittagspause. Nach Feierabend. Am Wochenende. Manche sogar im tiefsten Winter. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, so könnte man meinen, werfen sich die Bernerinnen und Berner in ihren Fluss. Um sich abzukühlen. Um zu entschleunigen. Oder einfach, um von A nach B zu gelangen.