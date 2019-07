Wanderin stirbt nach Steinschlag

Am Samstagnachmittag ist am Gantrisch eine Wanderin tödlich verunfallt. Kurz nach 14.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass eine Frau am Gantrisch (Gemeinde Rüschegg) von einem Stein getroffen wurde. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte vor Ort nur noch ihren Tod feststellen konnten. Ein Mann wurde durch den herabstürzenden Stein leicht verletzt.