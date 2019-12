Zuerst glaubte er an einen Scherz, als ihm die Universität Bern mitteilte, er werde Ehrendoktor. Dann, als ihm klar war, dass es ernst gemeint war, scherzte er selber: «Nenne ich mich jetzt Dr. Running Heinz Schild?»

Dr. h. c., also Doctor honoris causa, ist die offizielle Bezeichnung, die Heinz Schild ab der Verleihung am Samstag tragen darf. Der Grund für die Doktorwürden: Heinz Schild ist der Universität als «engagierter Förderer des Laufsports in der Schweiz» und als «visionärer Pionier der Laufbewegung» aufgefallen. Heinz Schild initiierte vor 38 Jahren den Grand Prix von Bern und vor 27 Jahren den Jungfrau-Marathon.