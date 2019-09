«Viele von uns sind stolz, eine Uniform zu tragen»

Was war ihre Aufgabe?

Zuerst musste sie herausfinden, wo es überhaupt Uniformschneider gibt. Wir wollten eine ähnliche Uniform wie die bisherige, aber mit neuen Stoffen.

War das schwierig?

Man kann nicht einfach in die Stadt in einen Laden gehen, aber es gibt einige Uniformschneider. Wir haben auch andere Musikgesellschaften angefragt und sagten uns letztlich: Wenn es passt, gehen wir zu Schopfer in Seftigen.

Und, passte es?

Er machte fünf oder sechs Vorschläge. An einer ausserordentlichen Hauptversammlung entschieden wir uns für einen. Es gab schon etliche Diskussionen, aber die Mehrheit zielte in die gleiche Richtung.

Die Musikgesellschaft hat auch via Internet nach Spendern gesucht und so 60'000 Franken zusammengetragen. Das ist viel Geld.

Alles in allem kostete die neue Uniform sogar fast 95'000 Franken. Die Gemeinden Rubigen und Allmendingen und zahlreiche Firmen und Private haben uns grosszügig unterstützt. Die Musikgesellschaft selber hat auch ein kleines Vermögen, zudem erhalten wir etwas vom Lotteriefonds zurück. Wichtig sind aber auch die vielen kleinen Spenden.

Wie lange soll die neue Uniform halten?

Sicher 20 bis 30 Jahre, vielleicht auch 40. Wir haben uns für einen klassischen Schnitt entschieden. Eine moderne Uniform wäre schon in drei Jahren nicht mehr zeitgemäss.

Wichtig ist nicht nur die Uniform, sondern auch die Fahne. Wie stehts damit?

Wir brauchen gerade keine neue Fahne. Aber was wir bald in Angriff nehmen müssen, sind die Instrumente.

Fritz Liechti, 66-jährig, ist inte­rimistischer Präsident der Musikgesellschaft Rubigen und spielt Eufonium.