Viel Lärm um zwei Kühlwagen

Susi Bracher schüttelt nur den Kopf. Seit bald 30 Jahren existiert der Gourmet Party-Service, seit 1992 am jetzigen Standort an der Bernstrasse in Jegenstorf. Und von Beginn an standen auf dem Parkplatz zwei Kühlwagen. Sie halten nach oder vor Anlässen, welche beliefert werden, die Lebensmittel frisch. Nie habe es Probleme gegeben damit, dass die Kühlaggregate manchmal nachts surrten, erzählt Susi Bracher, die das Unternehmen zusammen mit ihrem Mann Toni führt. Bis im Juli 2017.