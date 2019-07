Verdiente Ferien

So romantisch ist Sibirien – bis es richtig zu regnen beginnt und wir nach Stunden auf eine schlammige Dorfstrasse zur einzigen Unterkunft eines Orts an der Transsib kommen. Leider gibt es in der Pension nichts zu essen, also wieder aufs Velo und durch den Schlamm radeln, um einzukaufen.

Endlich satt und trocken im Bett, muss ich aufs WC und stelle fest, dass das Bad unter Wasser steht. Regen tropft durch die Gipsdecke, sie löst sich auf und fällt als Teig herunter. Die Dame von der Rezeption bringt zwei Lappen, die wir auf den Boden legen.

Am nächsten Tag gehts weiter. Abends zelten wir, fahren in aller Frühe wieder los und kämpfen uns stundenlang durch dichten Nebel. Wenigstens fahren jetzt sogar die russischen Automobilisten anständig.