«Vegan kochen macht mir tierisch Spass»

Sechs Tage ohne Fleisch. Das ist Dominik Jünkels bisheriger Rekord. Dennoch übernimmt der Koch ab Februar die Küchen­leitung im neuen veganen Restaurant Lil Radish an der Schärerstrasse. «Ich will nicht immer den gleichen Scheiss machen. Und ein Thermometer in ein Filet stecken, das kann jeder», sagt der Deutsche, der sich selber als krassen Fleischesser be­zeichnet. Er spricht schnell, salopp und scheut keine Schimpfwörter.