US-Forschungsgeld für zwei Berner Medizinforscher

Eigentlich unterstützen die Congressionally Directed Medical Research Programs hauptsächlich Forschung in den USA. Nun erhalten jedoch eine Forscherin und ein Forscher der Uni Bern eine Finanzierung von rund 1,5 Millionen Franken. Nur ein geringer Anteil der im Auftrag des US Department of Defense vergebenen Stipendien geht an Forschende ausserhalb der USA.