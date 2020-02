«Ursula Wyss verfolgt eine ideologische Agenda»

Bernhard Emch, bei den Wirtschaftsverbänden ist der Unmut über die Stadtregierung gross. Im November finden die nächsten Wahlen statt. Was will der Handels- und Industrieverein tun, damit die Mitte-rechts-Parteien einen zweiten Sitz gewinnen?

Die Wirtschaft hatte im Gemeinderat in den vergangenen drei Jahren kein Sprachrohr mehr und nicht die notwendige Bedeutung. Im Legislaturprogramm des Gemeinderates wurde das Thema Wirtschaft mit keinem Wort erwähnt. Wir sind überzeugt, dass es für eine prosperierende Stadt wieder mehr Reibung und kontroverse Diskussionen im Gemeinderat braucht. Deshalb gehören zwei wirtschaftsnahe oder wirtschaftsliberale Vertreter in den Gemeinderat. Entsprechend will der HIV in diesem Wahljahr sowohl auf die Bedeutung der Wirtschaft hinweisen als Politiker, die das auch so sehen, unterstützen.