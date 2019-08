Unmut wegen Veranstaltungskalender

Franziska Burkhardt, neue Kulturchefin, lud alle Interessierten ein, die seit 2017 eingeführte Kulturstrategie zu erörtern. Ein wichtiger Teil davon ist, in allen städtischen Direktionen eine Ansprechperson für Kultur zu haben – was an diesem späten Montagnachmittag eingelöst wurde.

Die Stimmung war inspirierend, es ging um konkrete Fragen, auch wenn von den Teilnehmenden aus Kultur und Politik immer wieder bemängelt wurde, dass die Kommunikation noch verbessert werden könne. Zum Beispiel sei zu wenig bekannt, dass das Polizeiinspektorat in einem Pilotversuch auf fünf Plätzen in der Stadt Bern Flächen für spontane kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stelle.

«Heimliche» Einführung?

Richtig sauer stiess den Anwesenden aber eigentlich nur eins auf: der neue Veranstaltungskalender von Bern Welcome. Einige monierten gar, er sei «heimlich» eingeführt worden. Tatsächlich publiziert Bern Welcome auf seiner Website seit einiger Zeit Veranstaltungen.

Offiziell kommuniziert wurde das bisher nicht. «Wir befinden uns noch in einer Testphase», sagte Bern-Welcome-Marketingleiter Max de Boer dazu. Und Sabrina Jörg, Leiterin Events, betonte, das Ziel sei, «möglichst vollständig zu sein». Dazu arbeitet die halbprivate Organisation, die einen Leistungsvertrag mit dem Wirtschaftsamt der Stadt Bern hat, mit sogenannten Schnittstellen.

Eine dieser Schnittstellen ist die Plattform Konzerte-bern.ch, eine andere BKA.ch, die Berner Kulturagenda. Veranstaltungen, die auf diese Plattformen geladen werden, erscheinen auch bei Bern Welcome. Zudem wurde in einem ersten Schritt der Fokus auf die Museen gelegt. In diesem Bereich ist eine Marketinggruppe seit einem Jahr am Werk, ihr gehört zum Beispiel Silvia Müller, Geschäftsleiterin des Vereins Museen Bern, an. Museen werden von Bern Welcome offenbar gepusht.