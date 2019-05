Unklare Zukunft für Peter Flamingo

Apéro bei Sonnenuntergang, Yoga an der frischen Luft, Brunchen am Samstagmorgen und dazu immer wieder das Quietschen der SBB-Züge, die Bern verlassen – so konnte man seinen Sommer in den letzten Jahren mitten in der Stadt auf der Einsteinterrasse verbringen. Anfang Juni hätte die Sommerbar Peter Flamingo in die dritte Runde gehen sollen.