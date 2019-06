Universität Bern feiert erste Mondlandung

«Three, two, one, liftoff»: Am Wochenende feiert die Universität Bern mit der Bevölkerung das 50-Jahr-Jubiläum der Mondlandung. Drei Tage lang wird mit verschiedenen Anlässen die Weltraumforschung erlebbar gemacht.

Vom Bundesplatz aus kann die Bevölkerung ins All starten - zumindest im Rahmen einer Multimediashow. Vor dem Bundeshaus steht ein «Space Village», wo renommierte Wissenschaftler Kurzvorträge halten. Zu ihnen gehört etwa der aus Heiligenschwendi BE stammende Nasa-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen oder die emeritierte Berner Astrophysik-Professorin Kathrin Altwegg.