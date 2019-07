Unfall auf A1: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag gegen 17.45 Uhr prallte ein rotes Auto auf der A1 bei Schönbühl in Fahrtrichtung Zürich in die Mittelleitplanke. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr zu diesem Zeitpunkt neben dem roten Auto ein weisses Wohnmobil. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.