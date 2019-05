Überall Plastikabfälle

130 Kilometer liegen hinter uns, die Millionenstadt Samara ist schon in Sicht. Wir treten kräftig in die Pedale, fahren ein Stück auf der Autobahn, wo wir uns an einer Tankstelle eine Cola genehmigen. Ein gelber Strassenhund liegt neben den Tanksäulen, gibt pflichtbewusst drei heisere Beller von sich und schläft weiter.