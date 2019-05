Über den blauen Klee gelobt

Paul Klee (1879–1940) hat die flatterhaften Himmelswesen immer wieder festgehalten. Teils waren sie sehr abstrakt, Kopffüssler für Fortgeschrittene (etwa «Engel voller Hoffnung»), andere waren konkreter, wie «Angelus Novus», eines der wertvollsten Klee-Bilder.

Fantastisch, wie die Tänzer Klees Welt zwischen kindlichem Witz und ausgewachsener Zerbrechlichkeit aufs Parkett legen.

Mattia Russo und Antonio de Rosa alias Kor’sia haben sich davon inspirieren lassen und die Choreografie «Engel in Blau» geschaffen. Das Stück bildet die erste Hälfte des zweiteiligen Klee-Abends von Konzert Theater Bern. Als Gewinner des letztjährigen Berner Tanzpreises hat das Duo den Auftrag gefasst, Klee zu vertanzen.

Auf Skiern über die Bühne

Das Premierepublikum ist begeistert. Diese sympathischen Aussenseiterengel (Kostüme: Catherine Voeffray) verzaubern auf Schritt und Tritt, ob sie nun auf einer Schaukel daherfliegen, an einem Türsteher vorbei in die Szene defilieren, mit Skiern über die Bühne staksen oder auf einem blauen Pferd herumturnen. Fantastisch, wie die Tänzerinnen und Tänzer des Ensem­bles Klees Welt zwischen kindlichem Witz und ausgewachsener Zerbrechlichkeit aufs Parkett der Vidmar 1 legen.

Es wird zu Jodel getanzt und gleich danach zu verzerrten Gitarren, die Szenen wechseln mitunter wie die Bilder einer Diashow. Sie zeigen die Breite in Klees Ausdruck und reihen Andeutung an Andeutung. Das blaue Styropor-Pferd, das zum Schluss auftritt, ist eine Reminiszenz an Klees Freundschaft mit Franz Marc und an dessen bekanntestes Sujet.

Nach der Pause taucht «Mr. Rabbit», die zweite Choreografie des Abends, das Publikum in eine ganz andere Stimmung. Statt Assoziationen gibt es nun eine Geschichte. In «Mr. Rabbit» erzählt Etienne Béchard eine Geschichte, die von Paul Klees Handpuppen ausgeht. Er hatte sie für seinen Sohn Felix angefertigt, der als Protagonist dieses Tanztheaters auftaucht.