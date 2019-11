Chaoten zogen durch Bern – mehrere Polizisten verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es in der Berner Innenstadt zu Scharmützeln zwischen Chaoten und der Polizei.

Wie Polizei-Mediensprecher Dominik Jäggi auf Anfrage erklärte, habe sich in einer im Umbau stehenden Liegenschaft an der Laupenstrasse ein Umzug formiert, der in Richtung Schützenmatte zog. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Polizei seien von Personen im Umzug angegriffen worden.