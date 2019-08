Tessin-Verkäufer Marco Solari erhält den Preis der Freiheit

Am Mittwoch hat ihn die liberale Bonny-Stiftung mit dem Preis der Freiheit ausgezeichnet. Der Preis ist mit 100'000 Franken dotiert und zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich für die liberale Sache und eine freiheitliche Wirtschaftsordnung eingesetzt haben.

«Sie waren eigentlich seit dem Anfang Ihrer beruflichen Karriere immer an der Spitze – an der Spitze von Organisationen, von Unternehmen und von Events», sagte Beat Brechbühl, der Laudator und Vizepräsident der Bonny-Stiftung im Kursaal Bern. Nach dem Engagement für die Expo gehörte Solari der Generaldirektion der Migros an.

Danach war er von 1997 bis 2004 Vizechef des Verlagshauses Ringier. Und im Jahr 2000 übernahm er das Präsidium des Filmfestivals Locarno, das er noch heute innehat. Bei all seinen Aufgaben sei er der Einsicht gefolgt, dass es nicht nur Freiheiten, sondern auch Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen gebe, so Brechbühl.

Solari hat auch enge Verbindungen zum Kanton Bern. Er wuchs in der Region Bern auf, da sein Vater – ein Tessiner – Chef der eidgenössischen Fremdenpolizei war. Zudem stammte seine Mutter aus dem Emmental.

In seiner Ansprache widmete Marco Solari den Preis seinen Eltern. «Mein Vater Guido hat viel mit Ihnen zu tun gehabt und Sie sehr geschätzt», sagte er an Jean-Pierre Bonny gerichtet. Bonny hatte als langjähriger Direktor des damaligen Bundesamts für Industrie, Gewerbe und Arbeit beim Thema Ausländerpolitik in den 1970er-Jahren Berührungspunkte mit Solaris Vater, der Chef der Fremdenpolizei war.

Weiter erwähnte er, dass ihn drei Persönlichkeiten besonders geprägt haben: Der verstorbene FDP-Bundesrat Jean-Pascal Bundesrat «mit seinem liberalen Weltbild», der langjährige Migros-Chef Jules Kyburz «mit seinem kundenzentrierten Ethik» und der Verleger Michael Ringier mit seiner «Erwartung, dass die für sein Haus tätigen Journalisten sich immer an die Regeln des Berufsstandes halten».

Gestiftet wird der Bonny-Preis vom Berner Alt-Nationalrat Jean-Pierre Bonny, der eine mit zehn Millionen Franken ausgestattete Stiftung für die Förderung der liberalen Idee errichtet hat. Bonny ist heute 88-jährig und Präsident der Stiftung.

An der Ehrung war auch Bundesrat Ignazio Cassis anwesend.