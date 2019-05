Tempo 30 auf Quartierstrassen war gestern. Immer mehr Berner Gemeinden führen entsprechende Zonen auch auf Hauptstrassen ein oder haben beim Kanton entsprechende Gesuche deponiert.

Nirgendwo in der Region ist der Trend zur Langsamkeit ausgeprägter und weiter fortgeschritten als in der Stadt Bern: Bereits heute sind in der Bundesstadt zwei Drittel des Strassennetzes oder rund 189 Kilometer verkehrsberuhigt.

Bis 2020 plant der Berner Gemeinderat auf weiteren 20 Strassenabschnitten eine Temporeduktion von 50 auf 30 km/h. Und in den 22 Massnahmen gegen den Klimawandel, welche er am Montag präsentiert hat, ist gar von der flächendeckenden Einführung von Tempo 30 auf Stadtgebiet die Rede.