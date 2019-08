SVP stichelt giftig gegen FDP

Stadt Bern Ausgerechnet Henri Charles Beuchat (SVP) hatte den Anstoss gegeben, dass der Stadtrat am Donnerstag Anstalten machte, sein heute tiefes Sitzungsgeld anzuheben - auf das durchschnittliche Niveau anderer Städte. Vorgesehen ist eine Erhöhung von 80 auf 130 Franken pro Sitzung. Zusammengerechnet bedeutet das, dass ein Stadtratmandat, das vom Aufwand her etwa einem 20-Prozent-Arbeitspensum gleichkommt, ab 2021 mit rund 10000 Franken pro Jahr entschädigt würde. Die Details werden in einer zweiten Lesung bestimmt.