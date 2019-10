Studis fordern griffige Gleichstellungsmassnahmen

In der Petition fordert die Studierendenschaft der Universität Bern (SUB) die Universitätsleitung auf, das Thema Gleichstellung prioritär zu behandeln.

Startschuss für die Petition war der Frauenstreik vom vergangenen Juni. Auch hunderte von Universitätsangehörigen versammelten sich damals vor dem Uni-Hauptgebäude und unterstützen den Frauenstreik.

«Die Forschung und Lehre unserer Universität sind stark männerdominiert. Auch ihre Führungsgremien liegen seit jeher fast ausschliesslich in Männerhänden. Die Uni ist in vielen Bereichen fortschrittlich, aber in Sachen Gleichstellung gibt es noch grosse Defizite», wird die Projektverantwortliche und ehemalige SUB-Vorständin Valentina Achermann in einer Mitteilung der SUB vom Freitag zitiert.