Streit endet tödlich – Frau vor Gericht

Ein 28-jährige Ungarin muss sich seit Mittwoch vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland wegen vorsätzlicher Tötung verantworten. Sie soll Anfang Oktober 2018 in einer Wohnung in Schwarzenburg einen Mann umgebracht haben. Die beiden gerieten in der Wohnung des Opfers beim Nachtessen aneinander. Zunächst verlief der Streit verbal, dann kam es auch zu Tätlichkeiten.