Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Bei einer Frontalkollision in Wangen an der Aare wurden am frühen Samstagnachmittag zwei Personen verletzt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Auto auf der Umfahrungsstrasse von Wangen an der Aare herkommend in Richtung Herzogenbuchsee unterwegs. Zeitgleich war ein anderes Auto in die Gegenrichtung unterwegs.