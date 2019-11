Stalder Mode gibt auf und kritisiert die Stadt

Die Firma wird durch Ulrich Stalder geführt und hat den Sitz in Hasle-Rüegsau. Als Gründe für die Schliessung führt er «Schwierigkeiten mit der Liegenschaft und deren Eigentümern und den hohen Mietzinsen an». Besitzerin der Liegenschaft ist die Versicherung Swisslife.

Kritik an der Stadt

Die Situation am Casino- und am Theaterplatz sei zudem problematisch, fügt Stalder an. «In Bern ist die Stadtpolitik ein Problem. Die Verkehrspolitik schreckt viele Auswärtige ab, in die Stadt Bern zum Einkaufen zu kommen», kritisiert er. Viele Parkplätze seien aufgehoben und die Zufahrten zur Stadt erschwert worden. «Die Anlieferung der Geschäfte am Casinoplatz ist nur noch möglich, indem die Polizei ein Auge zudrückt. Manchmal hat man das Gefühl, einige Stadtpolitiker hätten am liebsten gar kein Gewerbe mehr in der Stadt.» Ob er in Bern einen anderen Standort sucht, lässt er offen.

In den letzten Monaten und Jahren sind in der Stadt Bern viele Fachgeschäfte zugegangen. Am Theaterplatz spürt man das Ladensterben derzeit am stärksten. Vor einem Jahr schloss das Lederwarengeschäft Zimmermann. Im September gab mit Fueter das älteste Modehaus der Stadt auf. Inhaber Michel Noble trat in den Ruhestand. Vor ein paar Tage wurde bekannt, dass der renommierte Goldschmied Rolf Dillmann das Geschäft schliesst, weil die Eigentümer, eine Erbengemeinschaft, im ersten Stock Wohnungen bauen.

Die Gründe für das Aus

Fürs Ladensterben gibt es viele Gründe. Die Kosten für Mieten, Löhne, Energie und Gebühren in der Schweiz sind hoch. Schwierigkeiten bereiten den Läden auch der Einkaufstourismus ins Ausland. Der Wettbewerbsdruck hat stark zugenommen, unter anderem wegen des Internets. Onlineriese Zalando ist in der Schweiz innert sieben Jahren von null zum grössten Modehändler aufgestiegen. Letztes Jahr kam das Berliner Unternehmen in der Schweiz auf einen Umsatz von 800 Millionen Franken.

Selbst der Branchengigant H&M aus Schweden, der in den letzten Jahren stets wuchs, reduzierte sein Netz um drei Filialen auf 93 Läden. In der Stadt Bern wurde die Filiale an der Spitalgasse geschlossen. Aber auch der Berner Herrenmodeausstatter Dick hörte auf. Kein anderes Segment ist derart vom Ladensterben betroffen wie die Bekleidungsbranche.