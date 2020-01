Stadtnomaden dürfen im Schermen bleiben

Die Stadtnomadinnen und Stadtnomaden sind vor einem Jahr vom Gaswerkareal an der Aare aufs Schermenareal beim Wankdorf gezogen. Eigentlich hätten sie sechs Monate später, also Ende Juli, das Schermenareal wieder verlassen müssen – so sah es das Rotationsprinzip vor. Gemäss diesem wechselten die Stadtnomaden seit Frühling 2017 nur noch alle sechs statt wie zuvor alle drei Monate ihren Standort.

Auf dem Gaswerkareal haben die Stadtnomadinnen aber keinen Platz mehr, weil dort andere Gruppen stationiert sind. Andere Flächen, wie das Viererfeld, das bald bebaut wird, oder der Hirschenpark unterhalb des Bierhübeli, der als Bauplatz für den Bahnhofsumbau genutzt wird, können die Stadtnomaden nicht mehr als Standplatz nutzen. Nun bleiben sie also bis auf weiteres fix auf dem Schermenareal.

Der Platzmangel in Bern hängt auch mit der geplanten Zone für experimentelles Wohnen am Rand der Stadt zusammen, die juristisch blockiert ist. Mehr als sechs Jahre nach der Abstimmung ist das Genehmigungsverfahren für die Zone in Riedbach immer noch beim Kanton hängig. Nach einem juristischen Hin und Her muss die Stadt Bern prüfen, inwiefern die Zone mit dem revidierten Raumplanungsgesetz sowie mit dem neuen kantonalen Richtplan vereinbar ist. Sie muss etwa auf­zeigen, dass es auf Stadtgebiet keine geeignete Fläche dafür gibt.