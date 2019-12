Stadberner Sozialpreis geht an Sprach- und Gartenprojekte

Mit je 7000 Franken ausgezeichnet werden der Verein «Food for Souls - Begegnungen im Garten» und das Projekt «HEKS Neue Gärten Bern».

«Food for Souls» bearbeitet drei Pflanzflächen an der Morillonstrasse in Bern. Die Gärten stehen allen zum Mitmachen offen und nach nachhaltigen Kriterien bewirtschaftet. Der Verein belebt laut Mitteilung das Weissensteinquartier und verbindet über die gemeinsame Arbeit im Garten Menschen unterschiedlichster Kulturen.

Im Rahmen des Projekts «HEKS Neue Gärten Bern» bewirtschaften Asylsuchende an der Könizstrasse an wöchentlichen Gartentreffen ihre eigenen Beete und beteiligen sich an Gemeinschaftsarbeiten. Dabei können die Asylsuchenden ihre Deutschkenntnisse verbessern, Anliegen zur Sprache bringen und Kontakte knüpfen.

Je 3000 Franken erhalten der «Asyltreff und Deutsch-Lernfoyer» in der Länggasse und «Deutsch Bern West» im Gäbelbachquartier. Im Asyltreff in der Länggasse trifft sich wöchentlich ein Team von Freiwilligen mit Asylsuchenden und Geflüchteten zu Gesprächen und Spielen und einem Zvieri. Den Teilnehmenden steht anschliessend das Deutsch-Lernfoyer offen.

«Deutsch Bern West» ist ebenfalls ein Integrationsprojekt. Eine Gruppe von Freiwilligen unterrichtet in drei Klassen Flüchtlinge und Personen mit Migrationshintergrund, die keinen Deutschkurs mehr finanziert erhalten oder sich keinen solchen Kurs leisten können.