Staatsanwältin fordert elf Jahre für Anstiftung zum Mord

Einmal soll er ihn mit nach Hause genommen haben und ihm ein Waffenarsenal gezeigt haben, das für die Ausführung der Tat geeignet war. In einem Baumarkt kaufte der Angeklagte dann noch fehlendes Material, darunter eine Trennscheibe, um dem Tresor zu Leibe rücken zu können.

Die beiden waren auch am Domizil des Opfers. Dort weihte der Angeklagte seinen Kumpanen in private Details der Opferfamilie ein. Der gedungene Mörder sollte die Familie mit einer Schusswaffe liquidieren, so der Plan. Der Angeklagte wollte danach den Tresor knacken. Er versprach dem vermeintlichen Gehilfen die Hälfte der Beute.

Zur Polizei gegangen

Doch der vermeintlich angeheuerte Mörder dachte nicht daran, den Plan umzusetzen. Zum vereinbarten Termin erschien er nicht. Stattdessen informierte er das Opfer und ging mit diesem zusammen zur Polizei.

Dem vielfach vorbestraften, «mit allen Wassern gewaschenen» Mord-Gehilfen sei es in den Befragungen sichtlich schwer gefallen, mit den Strafbehörden zusammenzuarbeiten, erinnerte sich die Staatsanwältin. Er habe immer wieder betont, dass er bisher nie jemanden verpfiffen habe und es ihm eigentlich gegen den Strich gehe, dies nun zu tun.

Kronzeuge nicht erschienen

Der Mann gilt in dem Fall als Kronzeuge. Dementsprechend lud ihn das Gericht auch für Mittwoch vor. Doch er erschien nicht. Das Gericht beschloss in der Folge, den Prozess ohne den Kronzeugen durchzuführen.

Dieser habe sich bei den Befragungen detailliert geäussert und dabei seinerzeit klar gemacht, dass er keine weiteren Aussagen mehr machen werde, begründete Gerichtspräsident Peter Müller den Entscheid.

Der Angeklagte, ein grossgewachsener, dunkelhaariger Mann mit Tätowierungen auf den Armen, verfolgte die Verhandlung sichtlich bewegt und wischte sich immer wieder mit einem Taschentuch Tränen aus den Augen.

Die Verteidigung wird ihr Plädoyer am Nachmittag halten. Das Urteil wird am Freitag eröffnet.