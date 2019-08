Spontane Demo für Amazonas in Bern

Die Kundgebungen, die gleichzeitig auch in Zürich, Basel und Genf stattfinden, spielen sich im Rahmen der weltweiten «Fridays for Future»-Bewegung ab. Wie es in der Medienmitteilung heisst, handelt es sich in Bern jedoch um einen ausserordentlichen Streik. «Wir planen auch in Zukunft nicht, jeden Freitag auf die Strasse zu gehen, weil wir darin keinen strategischen Nutzen sehen», erklärt Lena Bühler aus Bern. In der Hauptstadt wollen die Klimaaktivisten ihre Kräfte für den ersten nationalen Streik am 28. September bündeln.