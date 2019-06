Spez-Sek-Debatte geht in neue Runde

Seit Jahrzehnten beschäftigt das Thema die grösste Berner Vorortsgemeinde. 2001 standen die Spez-Sek-Klassen Lerbermatt kurz vor dem Aus, weswegen es gar zur ersten Demo in der Geschichte von Köniz kam. Per Volksabstimmung wurden die Klassen schliesslich gerettet. Seither flammen regelmässig neue Diskussionen auf. Die einen finden den gymnasialen Vorbereitungsunterricht direkt am Gymer, den es in dieser Form nur noch in Köniz gibt, ein bewährtes Element der Bildungsvielfalt und einen wichtigen Teil der Begabtenförderung. Die anderen halten das Angebot für überbewertet, elitär und teuer – und wollen es deshalb abschaffen.

Zu den Gegnern gehört Casimir von Arx. Der GLP-Parlamentarier ist Erstunterzeichnender des aktuellen Vorstosses. Darin fordert er, dass die ans Gymnasium Lerbermatt angegliederten Spez-Sek-Klassen aufgehoben werden. Stattdessen sollen an den Könizer Oberstufenzentren mehr und grössere Spez-Sek-­Niveaugruppen oder -Klassen gebildet werden.

Überall andere Modelle

Der Zeitpunkt, zu dem von Arx die alte Forderung wieder aufgreift, ist kein Zufall. Mit den Gemeindefinanzen steht es nicht zum Besten, seit Jahren schreibt Köniz rote Zahlen. In einer Aufgabenüberprüfung kündigte der Gemeinderat deshalb vor kurzem mehrere Dutzend Sparmassnahmen an. Die Spez-Sek Lerbermatt blieb unangetastet – trotz eines Sparpotenzials von rund 200'000 Franken pro Jahr.

Das finanzielle Argument, sagt von Arx, sei für ihn zwar wesentlich, aber sekundär. «Es geht in erster Linie um ein Bildungsanliegen», so der Grünliberale. Denn heute kämen sich die «vielen verschiedenen Systeme in der Spez-Sek-Landschaft schlicht in die Quere».

«Das Volk soll unbedingt das letzte Wort haben», findet der Könizer GLP-Parlamentarier Casimir von Arx. (Bild: Franziska Scheidegger)

Tatsächlich gelten in Köniz überall etwas andere Modelle. In fünf von sechs Oberstufenzentren gibt es gemischte Klassen. Ob Real-, Sek- oder Spez-Sek-­Niveau: Alle Schüler werden in derselben Klasse unterrichtet, die Lerninhalte den individuellen Fähigkeiten angepasst und in Deutsch, Französisch und Mathematik Niveaugruppen gebildet. Am Oberstufenzentrum Köniz gibt es zwar auch separate Sek-Klassen und Spez-Sek-Klassen. In den Fächern Französisch und Mathematik findet der Unterricht jedoch gemäss individuellem Niveau statt – einzelne Schüler wechseln also in die jeweils andere Klasse. Und dann sind da eben noch die reinen Spez-Sek-Klassen am Gymnasium Lerbermatt, wo alle Schüler alle Fächer zusammen auf demselben Niveau besuchen.