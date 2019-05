«Spächtli» ist jetzt in ihrem neuen Zuhause

Die berühmteste Kuh der Nation ist wieder unterwegs, diesmal aber geplant und in Begleitung: Nachdem sich «Spächtli» nach ihrer Odyssee nun zwei Wochen auf einem Hof in der Nähe von Bern erholen konnte, ist sie nun wieder unterwegs: Am Mittwochmorgen wurde die Kuh in einen Anhänger verladen und wird nun nach Deutschland verfrachtet.